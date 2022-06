Die Szenografie von Kommunikationsarchitektur erfordert eine besondere Regieführung: es gilt – ohne den zukünftigen Handlungsverlauf genau zu kennen – die menschliche Interaktion bei der Planung mitzudenken. Welche mediale Kombination ist sinnvoll? Welche passt sich wie eine zweite Haut den zu vermittelnden Botschaften und Inhalten an, um in diese emotional einzutauchen und sie damit erfahrbar zu machen?

Kommunikation im Raum ist komplex und multisensorisch – und will gelernt sein: Seit mittlerweile über 20 Jahren gestaltet die D’art Design Gruppe mit Begeisterung interdisziplinäre Kommunikation im Raum für Menschen, Marken und ihre Botschaften. Unser Schwerpunkt liegt hierbei in der strategischen Beratung und konzeptionellen Entwicklung von Marken- und Unternehmensauftritten. Das Leistungsspektrum umfasst im Kern Corporate Imaging Projekte wie Shopdesign, Messedesign, Ausstellungsdesign, Eventdesign und Kommunikationsdesign. Erscheinung, Botschaft, Verhalten und Leistung einer Marke müssen übereinstimmen, damit diese lebendig werden kann. Erst konsistente Wirkungsdimensionen bieten die Voraussetzung, damit sich ein Handeln daran orientieren kann.