jäll & tofta sind Sina Gwosdzik & Jakob Dannenfeldt, diplomierte und leidenschaftliche Produktdesigner und Eltern zweier Söhne in Berlin. Sie sind spezialisiert auf die Gestaltung von Innenräumen und deren Mobiliar mit dem Anspruch an umweltbewusste Produktgestaltung. Beeinflusst und inspiriert von den eigenen Kindern ist Ihr aktueller Schwerpunkt das Kinderzimmer, für das jäll & tofta Produkte und Kindermöbel unter ihrem Label „jäll & tofta little people“ gestalten und produzieren. Alle Produkte werden unter Verwendung von ökologischen und sorgfältig ausgewählten Materialien in Deutschland und bei unseren Nachbarn in der Europäischen Union hergestellt.