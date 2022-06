TRADITION – die Wurzel des Erfolges. Die Geschichte des Unternehmens Schmidmayer begann bereits im Jahr 1963 als Schreinermeister Alois Schmidmayer senior, unterstützt von nur einem Gesellen, einen Schreinerei- und Rollladenbetrieb eröffnete, der alle gängigen Schreinerarbeiten abdeckte. In sinnvoller Kombination mit dem Rollladenbau wuchs der Betrieb kontinuierlich, so dass schon 1965 ein neues Betriebsgebäude notwendig war, das danach immer wieder zweckorientiert umgebaut und erweitert wurde.

1993 übernahmen Schreinermeister Alois Schmidmayer jun. und seine Frau Renate das erfolgreiche Unternehmen und teilten es auf in die Betriebe Schmidmayer Treppenbau und Schmidmayer Rollladenbau. Im Bereich Treppenbau zählt Schmidmayer inzwischen zu den renommiertesten Fachbetrieben in ganz Deutschland. Vor allem deshalb, weil das Schmidmayer-Team in der Lage ist, mit einem Maximum an Fachkompetenz, einem guten Feeling für das jeweils passende Design, großem handwerklichen Können und innovativer Fertigungstechnik selbst die schwierigsten und ausgefallensten Treppenideen der Kunden umzusetzen. Kunden, zu denen zum Beispiel auch ein so bekannter Name wie Günter Jauch gehört.

Aber auch dann, wenn es „nur“ darum geht, terminlich zuverlässig und preiswert Standardtreppen für Neubauten und Renovierungen zu fertigen oder Treppensanierungen durchzuführen, ist Schmidmayer Treppenbau genau der richtige Ansprechpartner.

MANUFAKTUR trifft Innovation. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch in sich aussehen mag, ist genau das, was Schmidmayer Treppenbau ausmacht und was unsere Kunden schätzen. Innovative Treppenideen umgesetzt in bewährter Handwerkertradition bei millimetergenauer Qualität.