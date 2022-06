LED Lichtsysteme made in Germany

Licht der Zukunft ist energiesparend, vielseitig und individuell. Es wird von Halbleitern emittiert und elektronisch gesteuert. Wir sprechen von Light Emitting Diodes (LED). Entgegen landläufigen Vorurteilen bieten LEDs nicht nur eine ausgezeichnete Energiee�ffzienz, sondern auch eine hervorragende Lichtqualität mit hohem Farbwiedergabeindex (Ra > 90) in einer großen Vielfalt von Lichtfarben. In dem Sammelbegri�ff SSL (Solid State Lighting) werden verschiedene Technologien (LED, OLED, PLED) zusammengefasst, die bereits heute unser Lebensumfeld prägen. Energiesparende und besonders hochwertige Flachbildschirme oder Smartphones nutzen LEDs als Lichtquelle. Die neuen Bildschirme sind den alten in jeder Hinsicht überlegen, Qualität und Himogenität der Ausleuchtung, Farbbrillanz, Energieverbrauch. Nur im Haushalt und am Arbeitsplatz wird an alten Technologien festgehalten. Es wird nun Zeit, die Allgemeinbeleuchtung – insbesondere die des täglichen Arbeitsumfeldes �– ebenfalls auf LED umzustellen. Heute sind 1.000.000.000 Leuchtstoffl�ampen in Betrieb, allein in Deutschland. Das Einsparpotenzial liegt hier bei ca. 120 TWh, der Jahresleistung von 10 Atomkraftwerken. (gerechnet mit 4000 Betriebsstunden je Röhre). Ganz individuell – Unser Partner Apollo Light entwickelt und produziert professionelle LED Lichtsysteme in Deutschland. Unsere Lösungen wenden sich an Unternehmen aller Branchen, die kreative und produktive Arbeitsumgebungen mit energiesparendem, konzentrations- oder sogar verkaufsfördernder Beleuchtung ausstatten möchten. Unser Schwerpunkt liegt in der Beleuchtung von Büros, Laden- und Verkaufsräumen sowie bei Industrie- und Lagerstätten.