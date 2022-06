THE FUNDAMENTAL GROUP ist ein Design- und Architekturbüro und entwirft mit Leidenschaft Häuser, Räume und Objekte. Wir lieben die Geometrie und arbeiten in Berlin. Wir entwickeln nicht nur Wohn- und Arbeitsraumkonzepte, sondern sind auf der Suche nach ganzheitlichen Lebensgefühlen. Wir bauen neue und überraschende Welten – voller Wunder, Schönheit und Zauber.

Mit unseren Produkten werden Erwachsenenaugen wieder zu denen eines neugierigen Kindes, mit erfrischenden Konzepten und Entwürfen erschaffen wir genau die Objekte, mit denen wir unser Leben verbringen wollen. Immer wissenshungrig – möchten wir alles genau erfahren, hinterfragen, nutzen Geschichte und Wissenschaft, um aus Dagewesenem Neues zu machen. In einer Welt die manchmal schnell und unbestaendig voranzuschreiten scheint, schaffen wir etwas das bleibt. Und ja, unsere Produkte sollen auch unter fairen Bedingungen hergestellt werden. Wir arbeiten vorzugsweise mit regenerative Materialien ohne schädliche Zusätze. Wir orientieren uns an der Beschaffenheit des Materials – wir arbeiten mit, nicht gegen den Rohstoff. Faire Produkte brauchen faire Produktionsstätten, guten Arbeitsbedingungen und humane Vergütung. Deshalb produzieren wir vorwiegend in der EU. Für Chancengleichheit wird ein Teil unserer Produkte mit Behindertenwerkstätten in und um Berlin hergestellt. Lassen Sie uns bei sich einziehen und kommen sie mit auf eine Reise in eine bessere Welt.