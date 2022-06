LUDWIG LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Seit mehr als 60 Jahren widmet sich die Ludwig Leuchten GmbH & Co. KG bereits der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von technischer Beleuchtung. Nicht nur lichttechnische Sonderlösungen werden in großem Stil realisiert, sondern auch eines der umfangreichsten Innenbeleuchtungsprogramme angeboten. Im Vordergrund steht die Umsetzung modernster Lampentechnik in Kombination mit hochwertigem Design. Ein an neuesten Technologien orientierter und speziell auf unsere Fertigung abgestimmter Maschinenpark sowie ein Computersystem für Lichttechnik und –planung erlauben eine kunden- und bedarfsgerechte Gestaltung der Produktpalette, von der einfachen Lichtleiste bis zur aufwendigen Bildschirmarbeitsplatzleuchte. Die Produkte werden nach dem neuesten Stand licht-, elektro- und sicherheitstechnischer Erkenntnisse gefertigt. Neben der Fertigung von Serienleuchten, liegt ein Schwerpunkt der Tätigkeit in der Entwicklung von Sonderleuchten, die nach Kundenwünschen projektiert und produziert werden. Durch die hohe Flexibilität in allen Bereichen des Unternehmens, ist man in der Lage, sehr kurzfristig auf die speziellen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden einzugehen und auch Projekte in großem Stil zu realisieren.