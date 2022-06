SUSANNE KAISER - Innenarchitektur Berlin

Das Studio SUSANNE KAISER | ARCHITEKTUR & INTERIOR DESIGN befindet sich in der Trendmetropole Berlin, im Herzen vom Stadtteil Prenzlauer Berg, in der Choriner Straße. Die bunte Mischung aus Startups, Kreativen, Galerien, kleinen Boutiquen und trendigen Restaurants ist einzigartig und für mich als Innenarchitektin eine Quelle der Inspiration. Hier entwickle ich mit meinem Team Innenarchitektur-Konzepte für Hotels, Restaurants, Shops und Messen. Dabei haben wir immer den Kunden und den späteren Nutzer im Blick. Zeitgeist und internationale Interior-Trends verschmelzen hier zu stimmigen, funktionalen und emotionalen Raumkonzepten.

Susanne Kaiser, Dipl.-Ing. (FH), Geschäftsführerin

leitet das Büro SUSANNE KAISER - ARCHITEKTUR & INTERIOR DESIGN, BERLIN.

Nach und während des Studiums der Innenarchitektur an der FH-Rosenheim, arbeitete Susanne Kaiser zunächst bei Prof. Hartmut A. Raiser (Hugo Boss, Strellson) in Stuttgart und im Anschluss im Architekturbüro 4a im Bereich Architektur und Messebau (Mercedes Benz, MBM), 1998 entstanden erste eigene Shop-Projekte in Berlin (Raumausstattung Sebastian Jacobs). Von 1999 bis 2001 folgte die Mitarbeit bei Blocher, Blocher und Partner, Stuttgart. Dort war sie für die Betreuung von verschiedenen Shopkunden (u.a. Betty Barclay, Delmod) deutschland- und europaweit verantwortlich. 2001 folgte der Umzug nach Berlin und der Beginn der Mitarbeit bei Anne Maria Jagdfeld (Grandhotel Heiligendamm, Steigenberger Hotel Zingst) als Innenarchitektin und Projektleiterin. 2006 Gründete Sie Ihr eigenes Label KAISERSCHÖNLEIN Berlin, das nun unter SUSANNE KAISER, ARCHITEKTUR & INTERIOR DESIGN auftritt. Seitdem hat sie mit ihrem Team viele spannende Projekte für Hoteliers, Privatkunden und Architekten im In- und Ausland realisiert.