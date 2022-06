Sehr geehrter Kunde,

unsere neue Website ist online: http://kamin-design.eu/

Hier finden Sie unsere schönsten Designkamine / Elektrokamine / Raumteilerkamine mit Opti-myst Elektrofeuer und Ethanolkamine mit Powerflame-System.

Feuer hat den Menschen seit jeher fasziniert. Durch die Kraft und die Schönheit und das einzigartige Flammenspiel. Mit unseren Ethanolkaminen bieten wir Ihnen nun ein offenes Kaminfeuer, ohne Rauch, ohne Funkenflug und ohne Feinstaubbildung, durch unseren biologischen Brennstoff "FEUROL". Sie benötigen keinen Schornstein. Unsere einzigartigen Ethanolkamine sind TÜV-geprüft nach DIN4734-1 vom TÜV München und deshalb sicher und genehmigungsfrei, passend für jeden Raum! Zur wichtigen Sicherheit finden Sie auf der folgenden Seite viele Informationen: Sichere Ethanolkamin und Elektrokamine

Ideal für Jedermann, egal ob Mieter oder Vermieter, Wintergarten, Ferienhaus, Hotelzimmer, Ausstellung, Bühne usw. Unsere Kamine werden immer komplett montiert ausgeliefert. Sie müssen nichts zusammenbauen.

Einfach hinstellen, geruchsneutralen Bioalkohol einfüllen, anzünden - fertig und geniessen !

Unsere Bioethanolkamine mit integriertem POWERFLAME-System® bringen ein herrlich loderndes gelb-goldenes Flammenspiel in die Wohnstuben. Unser Feuer ist regulierbar in der Flammenhöhe als auch in der Ausrichtung (bei Zugluft können Sie die Flamme mittig einstellen) und zu jeder Zeit zu beenden. Unser POWERFLAME-System® ist gebrauchsmustergeschützt und nur bei uns zu beziehen.

Durch großen Einsatz von Handarbeit und der Möglichkeit eigene Ideen zu verwirklichen, ist jeder unserer Kamine ein Einzelstück, von Meisterhand gefertigt.

Ihr größter Vorteil: Sie kaufen direkt beim Kaminhersteller - ohne große Umwege.

Bei uns erhalten Sie Ethanolkamine und Elektrokamine in hochklassischer Qualität ohne zusätzliche Handelsspannen.

Der Service ist bei uns kein Fremdwort. Unsere Kamine sind vom TÜV München Süd mit besten Bewertungen nach der Sicherheitsnorm DIN 4734-1 zertifiziert worden. Deshalb: kein Kauf ohne Vorlage des TÜV-Zertifikats nach DIN 4734-1. Ihrer Sicherheit zuliebe.

Deshalb vertrauen Sie auf "Made in Germany (Ingolstadt)". Kein anderer Anbieter kann Ihnen derzeit unser TÜV-Zertifikat und die damit verbundene Sicherheit bieten. Unsere Bioethanolkamine haben inzwischen 12 feuertechnische Sicherheitsprüfungen beim TÜV-Süd München bestens bestanden. Nur so kann festgestellt werden, ob ein Bioalkohol Kamin sicher und zuverlässig ist, oder nicht. Vorsicht: Inzwischen werden Produkte auch mit gefälschten TÜV, GS und CE-Zeichen angeboten.

Kann Ihnen unser Know-How und die damit verbundene TÜV-Sicherheit von Herstellern aus Osteuropa, Frankreich, Italien, Holland und auch aus dem Inland geboten werden? Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot nach Ihren eigenen Vorstellungen. Auf Wunsch erhalten Sie unsere Kamine auch als Elektrokamin. Nichts ist unmöglich.

Besuchen Sie Deutschlands größte Ausstellung für Biokamine mit Powerflame-System, Ethanolkamine, 3D-Feuer Elektrokamine, OptiMyst Elektrokamin, Faber Dimplex Raumteiler-Kamine, elektrische Kamineinsätze mit OPTI-Virtual Technik.

Ethanolkamine und Elektrokamine nach Maß, direkt vom Hersteller - Bitte fordern Sie kostenlos unseren 76seitigen Spezialkatalog an: info@designkamine.de

Bei Fragen, stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 08424 - 88 55 62 zur Verfügung.