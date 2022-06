„Wir wandeln brachialen Beton zu wunderbaren Design-Objekten“.

Wir, die Manufaktur „Betonkultur“ fertigen für Sie Waschtische aus Beton, Betonmöbel, Treppenbeläge aus Beton, Betonfliesen, Küchenarbeitsplatten und vieles mehr. Ich, Hermann Steck, habe bereits vor vielen Jahren meine Leidenschaft zum Werkstoff Beton entdeckt. Als gelernter Maurermeister kam ich schon zeitig mit den unterschiedlichsten Materialien in Kontakt. Daher kenne ich die Vorteile und auch die Tücken vieler Materialen genau – doch den Beton wollte ich „zähmen“, salonfähig machen. Räumen Wirkung und Ästhetik zu verleihen, ihnen ein besonderes Gesicht zu geben, das ist eine meiner Passionen. Der Herausforderung, brachialen Beton für Design-Objekte zu verwenden, habe ich mich gern gestellt. Über viele Jahre wurde getestet und entwickelt bis dann mein persönliches Rezept zur Herstellung und Feinbearbeitung perfekt war. Ich bin davon überzeugt, dass man mir meine Leidenschaft zum Material Beton anmerkt. Man liebt es oder man hasst es. Dazwischen gibt es nichts. Meine Manufaktur mit Sitz im schwäbischen Filderstadt in der Echterdinger Straße 57 – unweit der Businessmeile am Flughafen – stellt heute in Handarbeit Betonmöbel nach Kundenwunsch her. Hier gibt es keine Massenware. Jedes Stück wird genau den Kundenwünschen entsprechend produziert. Wichtig ist mir dabei, dass jedes Objekt später richtig zur Geltung kommt. Deshalb werden das Raumangebot, die Positionierung des Betonmöbelstücks, die Farbgebung und auch die Form im Vorfeld mit dem Kunden genau besprochen. Lieferung, Montage und Hinweise zur Pflege runden das Angebot ab, damit die Kunden lange Freude an ihrem Möbelstück haben. „Wie ein guter alter Single Malt Whisky, so hat Beton seinen eigenen Charakter. Whisky schmeckt allerdings besser…“.