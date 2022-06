Traditionelle Bugholzfertigung und modernes Design

Vor über 150 Jahren wurde in Bistritz am Hostein der Grundstein für die Möbelwerkstätten der heutigen Aktiengesellschaft TON, führender Hersteller von Designstühlen aus Bugholz in Buche, gelegt: 1861 gründete hier Michael Thonet eine Fabrik für Bugholzmöbel. Nach vielen strukturellen Veränderungen und Eigentümerwechseln ging daraus schließlich die Fabrik von TON hervor – heute der älteste Ort der Welt, an dem noch immer nach der traditionellen Bugholztechnik gefertigt wird. Der Name TON geht zurück auf den 1953 gegründeten tschechischen Staatsbetrieb „Továrna Ohýbaného Nábytku“, was „Fabrik für Bugholzmöbel“ bedeutet. Im Jahr 1994 wurde das Staatsunternehmen privatisiert und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. TON beschäftigt rund 850 Mitarbeiter, erzielte 2012 einen Umsatz von 31 Mio. Euro und exportiert Möbel in etwa 60 Länder weltweit. Die Geschäftsführung obliegt Milan Dostalik. In den vergangenen Jahren erhielt das Unternehmen zunehmende Anerkennung für die gelungene Synthese von traditioneller Bugholzfertigung und modernem Design, die zu mehreren Auszeichnungen wie dem red dot design award (winner und honorable mention in 2011), dem Goldenen Schlüssel der Möbelmesse Belgrad 2011, dem Interior Innovation Award 2012 oder dem Good Design Award 2013 führte.