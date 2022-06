Das Unternehmen ph Design beschäftigt sich seit 1977 mit dem Handel und restaurieren von antiken Kaminverkleidungen sowie der Reproduktion von antiken Kaminverkleidungen sämtlicher Stilepochen aus Marmor und Sandstein.

Zum Großteil werden die Kaminverkleidungen in eigener Werkstatt in Berlin gefertigt. Sollten Sie unter den hier angebotenen Kaminverkleidungen Ihren Wunschkamin nicht finden, so können wir Kaminverkleidungen nach Fotos, Magazin Cuttings, Skizzen oder Zeichnungen in vielen Marmor- und Sandsteinarten fertigen. Unsere Kaminverkleidungen sind Einzelanfertigungen von hoher Qualität und können je nach Wunsch in verschiedenen Größen gefertigt werden. Sie finden in unserer Präsentation Abbildungen von original antiken sowie Reproduktionen antiker Kaminverkleidungen.