Über Ceramiche Refin

Ceramiche Refin wurde 1962 gegründet und wuchs in den letzten Jahren zu einer bekannten Größe im italienischen und internationalen Keramikmarkt heran. Zur Concorde-Gruppe gehört Ceramiche Refin seit 1998. Refin entwickelt Feinsteinzeug von hoher technologischer Qualität, bei dem der Anspruch an italienisches Design im Mittelpunkt steht. Das Unternehmen fokussiert sich auf Lösungen für den kommerziellen Raum und den Privatbereich. Modernste Technologien und hohe Produktionskapazitäten: Ceramiche Refin kombiniert Ästhetik mit Technik und Kreativität mit Tradition. Einen Kompromiss bei der Wahl der Rohmaterialien wird es nicht geben. Qualität ist das höchste Gebot.

Ceramiche Refin stellt an sich hohe ethische Grundsätze – das gilt insbesondere auch für das Gebiet der Nachhaltigkeit. Hierfür erhielt es Produkt-Zertifizierungen von der internationalen Organisation DNV (Det Norske Veritas). Außerdem erfüllte Refin die Anforderungen an das LEED-Zertifikat (Leadership in Energy and Environmental Design), das durch das US-amerikanische Green Building Council vergeben wird und das maßgebliche amerikanische Energie- und Umwelt-Zertifikat darstellt.

Im Jahr 2005 hat Refin eine eigene Forschungswerkstatt, das Kreativstudio DTS (DesignTaleStudio), ins Leben gerufen. An diesem einzigartigen Ort wird das Zusammenspiel von Handwerk und Kunst, Innovation und Experimentierfreudigkeit täglich aufs Neue unter Beweis gestellt – mit herausragenden Ergebnissen für außergewöhnliche Feinsteinzeug-Kollektionen.