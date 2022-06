Die Reduktion der Form auf das Wesentliche, auf elementarste geometrische Formen, ist die Gestaltungsgrundlage von millelumen. Die Authentizität der Lichtobjekte entsteht durch den Luxus der Schlichtheit. Schlichtheit, die Raum schafft für Emotion und Identität. Im Kontext zur Reduktion der Form steht ein Maximum an Funktion, an Licht, Lichtszenen und Lichtstimmungen in unendlichen Variationen als Ausdruck sinnlich wahrnehmbarer Ästhetik. Ziel unseres Schaffens ist es, „Kunststücke“ zu gestalten, die Räume inszenieren, dekorieren und neu definieren können.

Zwingende Voraussetzung für zeitgemäß funktionale Technik und Materialität ist deren Ökologie, Wirtschaftlichkeit und nachhaltige Wertigkeit. Nur die Lichterzeugung durch LED erfüllt hier unsere Anforderungen. Deren Kombination mit variabler Lichtsteuerungstechnik garantiert hohe Funktionalität und maximalen Komfort. Aluminium als klares, wahres Material und korrespondierende zeitgemäße Oberflächen sind die Elemente für kompromisslose Qualität.

Die individuelle Fertigung in unserer Manufaktur sowie unser Netzwerk Deutscher Entwickler und Zulieferer ermöglichen die Berücksichtigung der unterschiedlichsten Anforderungen und Bedürfnisse von Anwendern, Planern und Architekten. Die Einzigartigkeit eines jeden millelumen-Lichtobjektes geht konform mit der Individualität unserer Kunden.