DIVijSOR – leidenschaftlicher Aufwand, außergewöhnliches Erlebnis

DIVijSOR-Produkte sind Herzensangelegenheiten. In jedem DIVijSOR-Produkt steckt der Drang, ein passioniertes, wertvolles Produkt zu schaffen, von dem alle etwas haben. Für die Umsetzung und Herstellung dieser Produkte kommen daher nur Produzenten in Frage, denen knifflige Details, der Umgang mit wertvollen Materialien und unkonventionelle Sichtweisen mehr Spaß machen als riesige Stückzahlen. Diese Strategie macht hochgradig Sinn, denn sie stellt eine Alternative zu konventionellen Produktphilosophien und Marktvorgaben dar, deren Ergebnisse oftmals das außergewöhnliche, das fantastische Moment vermissen lassen. Diejenigen, die Leidenschaft und außergewöhnliche Erlebnisse zu schätzen wissen, wollen wir mit unseren DIVijSOR-Produkten berühren. Die Mischung aus ideeller Idee, manufaktureller Fertigung und der Nutzung fortschrittlicher Technologien ermöglicht uns die Herstellung hochwertiger Kleinserien. So wird sichergestellt, dass ein Produkt in mehrfacher Hinsicht sinnvoll ist und nur dann in einer bestimmten Menge produziert wird, wenn diese tatsächlich abgerufen und begehrt wird. Dies ist unsere Form der Nachhaltigkeit, Made in Germany. Hinter DIVijSOR steht ein engagiertes, idealistisches Team aus Designern, Künstlern und Produzenten.