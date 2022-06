Wandkleber ist der Oberbegriff für Wandtattoos und Wandsticker. Im Gegensatz zu Haut-Tattoos kann man einWandtattoo relativ einfach an die Wand anbringen und auch wieder austauschen und so immer wieder kostengünstig und mit wenig Aufwand ein völlig neues Wohnraumgefühl erhalten. Wandtattoos sind in der Regel einfarbig und ähneln im Design oft den sogenannten Tribals. Wandsticker werden mehrfarbig bedruckte Wandaufkleber genannt. Sie werden im Digitaldruckverfahren auf Spezialfolie gedruckt und in einem "Stück" mit einem Schneideplotter ausgeschnitten.