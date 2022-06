Im Guru-Shop finden Sie eine Riesenauswahl schöner Dinge aus aller Welt: Möbel, Kunsthandwerk, Leuchten, Heimtextilien, Bekleidung, Dekoration, Schmuck und vieles mehr. Getreu unserem Motto "Wohnen, Kleiden und Leben wie in fernen Ländern" bieten wir Ihnen ein reich gefächertes Sortiment außergewöhnlicher Produkte aus Nepal, Indien, Thailand und Indonesien. Besuchen Sie unseren Webshop oder schauen Sie in einem unserer Läden in Berlin vorbei!

Möbel bilden seit über 20 Jahren das Herzstück unseres Geschäfts - entsprechend vielfältig ist die Auswahl an einzigartigen Schränken, Kommoden, Sitzmöbeln, Tischen und Betten. Ob Vintage oder Kolonialstil, Balinesisch oder Klassisch-Indisch – im Guru-Shop findet sich für jeden Geschmack das Passende!

Die meisten unserer Möbel werden in kleinen Werkstätten von Hand angefertigt - unter fairen Handels- und Produktionsbedingungen. Aus Familienbetrieben in Rajasthan stammen beispielsweise die einzigartigen Sideboards und Regale, für deren Fertigung recycelte Elemente alter Häuser verwendet wurden. Weiterhin finden Sie bei uns zahlreiche antike Unikate, allesamt sorgfältig aufgearbeitet und restauriert.

Riesig ist auch die Auswahl an Heimtextilien: handbedruckte Kissen und Decken, Vorhänge aus Brokat, Tagesdecken, Thai- und Meditationskissen sind im Guru-Shop in originellen Designs, Farben und Stilen erhältlich.

Für das richtige Licht sorgen die Lampen unserer hauseigenen Marke Artlamp: dank der verwendeten Naturmaterialien wie Reispapier, Muscheln und Baumwolle erzeugen sie ein warmes, behagliches Licht, welches bei den Leuchten der OrientalLights-Serie noch um eine wunderbar mystische Note erweitert wird.

Auch wenn Sie Ihr Zuhause wieder einmal dekorieren möchten, bleiben im Guru-Shop keine Wünsche offen: Buddhastatuen, archaische Masken, handgemalte Wandbilder, Tierfiguren und indische Klangschalen sind nur einige von über eintausend fantastischen Dekoideen, die Sie bei uns finden.