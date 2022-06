Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat sich die ultron AG als erfolgreicher Hersteller qualitativ hochwertiger Computerhardware fast aller Einsatzbereiche etabliert.

Neben der Qualität misst ultron auch dem Design der Produkte und Verpackungen große Bedeutung bei. Hier werden gern Anregungen und Kundenwünsche aufgegriffen und nach Möglichkeit bei der Realisierung von Produktneuheiten berücksichtigt. Um ihrem hohen Anspruch an Service & Support gerecht zu werden, stellt die ultron AG ihren Kunden eine gebührenfreie Technik-Hotline zur Verfügung. Zusätzlich kann man sich auf den Internetseiten unter www.ultron.de aktuelle Treiber herunterladen oder ausführlich über alle Produkte und Bezugsquellen informieren. Unter dem Namen RealPower bietet die ultron AG ihren Kunden eine Auswahl von günstigen Netzteilen, Servergehäusen und mobilen Ladegeräten an. Die innovativen Audio Devices der Marke ultron boomer erweitern das Angebot mit mobilen Bluetooth Lautsprechern und qualitativ hochwertigen Headsets. Die Marke ULTRAFORCE, die vor allem durch ihre auf spezielle Spiele optimierten PC und Special Editions im aktuellen Spiele-Design bei Gaming Fans bekannt ist, erweitert das Produktportfolio um High End Gaming PC. Preisgünstige PC-Komplettsysteme speziell für den Fachhandel runden das Portfolio ab. Die Business Unit takeMS ist weltweit einer der führenden Hersteller von Speicherprodukten wie Flashkarten, USB Drives und mobile Festplatten (HDD und SSD). In über 30 Ländern steht die Marke takeMS für höchsten Anspruch an Qualität und ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis.