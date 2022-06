i-tüpfele ist ein Familienunternehmen aus dem Schwarzwald. Aus heimischen Laubhölzern produzieren wir wertvolle Vollholzmöbel. Mit Respekt und Verständnis für traditionelle Fertigungstechniken entstehen Einzelstücke, die den Charakter und die Besonderheiten des Holzes zum Ausdruck bringen.

Wir wollen in dieser schnelllebigen Zeit Dinge von bleibendem Wert schaffen, Möbel, die mit jedem Jahr schöner werden und Ihnen ans Herz wachsen. Schmuckstücke für Ihre Wohnung, die noch nach Holz riechen und sich so anfühlen dürfen. In Zusammenarbeit mit unserm Kunden entwickeln wir immer neue und außergewöhnliche Produkte. Kein Möbelstück gleicht dabei dem Anderen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre eigenen Ideen in den Entwurfsprozess einbringen. Unser besonderes Augenmerk gilt einer nachhaltigen und ökologischen Fertigung. Die Verwendung von nachwachsenden, einheimischen Laubhölzern hat höchste Priorität. Eine rein biologische Oberflächenbehandlung mit Leinöl sorgt auch später für ein gesundes Raumklima.