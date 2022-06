Wir haben CITYGARTEN gegründet, weil wir möchten, dass Garten, Balkon

und Terrasse nicht nur gut aussehen, sondern auch gut organisiert sind!

Wir haben in Ihre Gärten und auf Ihre Balkone und Terrassen gesehen und unsere Produkte speziell für Ihre Bedürfnisse und Wünsche entwickelt:

Praktische Verstaulösungen: Klassische Gartenutensilien und Töpfe müssen in Ihren Balkon- und Gartenschränken genauso verstaut werden können wie Lounge-Kissen, Stuhlauflagen, der Grill und die Windlichter für das "Draußen-Dinner". Unser "Organizer-Prinzip" bedeutet für alle unsere Produkte: "Alles hat seinen Platz!" Modernes Design: Unsere Balkon- und Gartenschränke sowie Sitzgruppen passen dank unseres Designers Andy Dittrich zu Ihrem modernen Lifestyle und bestehen auch vor moderner Architektur. Langlebigkeit: Niemand möchte jedes Jahr Gartenhäuser Balkon- und Gartenmöbel neu einölen oder neben ausgeblichenen Plastiklösungen Freunde begrüßen. Wir arbeiten für unsere Lösungen deswegen mit Highre Pressure Laminat-Platten (HPL), die für den Fassadenbau entwickelt wurden. Sie sind viele Jahre haltbar, verziehen sich nicht bei Wärme, Regen und Frost und bleichen durch Sonnenlicht nicht aus. Damit eignen sich unsere Möbel auch für alle Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Badezimmer oder Wellnessbereiche.

Weil unsere Gartentische so gut aussehen und sie mit ihrem Ablagefach so wunderbar alltagstaugilch durchdacht sind, bieten wir jetzt auch eine Indoor-Version für Küche und Esszimmer an. Für viele unserer Möbel ist eine Maßanfertigung möglich. Sprechen Sie uns dazu gerne an. Wir schaffen individuelle Möbellösungen für unsere Kunden.

Balkon- und Gartenschränke, Tische und Bänke von CITYGARTEN stecken voller Ideen, damit Sie Gärten, Balkon und Terrassen optimal und entspannt genießen können. Schauen Sie sich unsere vielen Gartenideen an und lassen Sie sich überzeugen! Alle unsere Möbel und viele weitere Informationen sehen und kaufen Sie ganz bequem auf unserer Website www.citygarten.com Ihr CITYGARTEN-Team Philipp Wolde und Daniel Drege

Kontaktieren Sie uns gerne per Email: info@citygarten.com