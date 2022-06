ANIMA ARTIS plant und gestaltet Räume, die gut tun! Integral, individuell und ganzheitlich.

Gestaltung, die gut tut. Ich plane und gestalte Räume die nicht nur schön sind, sondern Ihnen tatsächlich auf allen Ebenen gut tun. Räume, die Sie ganzheitlich unterstützen. Räume, die Ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen und Ihre Ziele nachhaltig fördern. Räume mit Seele eben. Spürbar, nachhaltig und einfach gut.

Räume wirken. Immer. Auf einer ganz elementaren, uns meist nicht bewußten Ebene entspannen sich Körper in Räumen die ihnen „gut tun“ viel eher in den Raum hinein. Herzschlag, Atemfrequenz, Muskeltonus, all diese meßbaren Größen pendeln sich auf ein uns wohltuendes Maß ein. Wir sind damit motivierter und leistungsfähiger. Haben gleichzeitig auch viel mehr innere Ruhe. Es ist wie ein Hineinsinken ins eigene Sein. Schlicht, einfach und belegbar. Und ganz ohne Hokuspokus.

Glück hat eine Farbe, Erfolg hat eine Form ... denn Farben, Formen und Materialien sind weit mehr, als nur äußerliches Ding, sondern immer auch inneres Wirken. Die Entfaltung Ihrer Einzigartigkeit durch gezielte Gestaltung im Raum zu fördern ist Sinn und Zweck meiner Arbeit. Dadurch wachsen Zufriedenheit und Lebenslust - und auch der geschäftliche Erfolg.

Raumgestaltung ist Zukunftsgestaltung. Bauen im Einklang mit der Natur und Häuser mit Seele ... die interdisziplinäre Methodenvielfalt von ANIMA ARTIS nutzt uraltes, tradiertes Bauwissen aus Ost und West und setzt es modern um. ANIMA ARTIS baut MIT der Natur, mit dem Grundstück und mit den natürlichen Lebenskraftstrukturen vor Ort. So entstehen Räume, die weit mehr sind als nur "schöne Hüllen". Es entstehen Orte, die an den Fluß natürlicher Lebenskraft "angedockt" sind und dadurch Ihren Zielen und Wünschen von innen heraus Kraft und Wirklichkeit verleihen. So wird Raumgestaltung zur Zukunftsgestaltung. Und tut auch noch gut :-)