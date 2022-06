KITARTIS gestaltet Kita´s, die gut tun!

KITARTIS verbindet Architektur mit Pädagogik.

KITARTIS nutzt Natur und Raum als Ressource ganzheitlicher Entwicklungsförderung.

KITARTIS überträgt Ihre pädagogische Konzeption behutsam in Raum und Form und Farbe. Architektur, Pädagogik und Raumgestaltung arbeiten dabei Hand in Hand.

Gebaute Pädagogik

Kita-Räume können viel mehr, als nur vier Wände und ein Dach! Die gestaltende Raumpädagogik von KITARTIS nutzt Raum als entwicklungspsychologische Ressource und macht aus Ihren Räumen selbstwirksame, gebaute Pädagogik.

Liebe und Geborgenheit Hat Liebe eine Farbe? Hat Geborgenheit eine Form? Und was brauchen

Kinder in Zeiten von Ritalin und neuen Medien heute wirklich? Sie brauchen Entwicklungsräume, die ihnen bieten, was sie wirklich brauchen: Herzensqualität, Zuwendung, Anerkennung, Geborgenheit sowie liebevolle Anregungen, die Welt eigenständig zu entdecken.

Anregen statt aufregen Gerade die Kinder unserer heutigen Zeit haben Räume nötig, die ihnen ganz bewußt einen sanft modulierten Hort ganzheitlichen Wachstums bieten. Räume die ganzheitlich anregen statt aufzuregen und spürbar Geborgenheit schenken. Räume, die ihre Neugier wecken. Die Zwischentöne erleben lassen. Zum eigenständigen Entdecken der Welt anregen. Und sie brauchen Räume, die sinnlich Sinn vermitteln durch Materialien, die ihre Herkunft nicht verleugnen. Dazu braucht es gar nicht so viel, nur das Richtige an der richtigen Stelle.

Räume zum Wachsen und Werden „Funktional mit viel Bunt“ kann das nicht leisten, auch wenn es gut gemeint ist. Denn „funktional“ berührt Herz und Seele nicht, nährt nicht. Es verstärkt eher die Reizüberflutung, der gerade die Kinder in unserer „lauten“ Welt ganz besonders ausgesetzt sind. Selbstwirksame Wohlfühlräume wollen das Herz und die Seele unserer Kleinen nähren und berühren. Es sind Räume, welche die Kinder einladen in sich selbst hinein zu wachsen, die Raum lassen zum eigenständigen Wachsen und Werden. Weniger ist hier oft mehr ...