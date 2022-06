Sven Markus von Hacht - Design de Noblesse unser hochwertiges Porzellan, Silberwaren und Kristallglas wird ausschließlich in deutschen Manufakturen für uns hergestellt, das Manufakturporzellan wird mit einer der schönsten Freihand Malerei der Weltveredelt, für unsere Kunden entwerfen wir ein individuelles Porzellandekor das auf dem ausgewählten Scherben für den Kunden umgesetzt wird.

Home - Service de Noblesse, Individueller können Sie Ihre Zeit kaum nutzen, Sven Markus von Hacht kommt zu Ihnen ganz persönlich und sehr diskret nach Hause oder ins Büro auch in der Schweiz und Österreich. Sven Markus von Hacht berät sie vor Ort und nimmt sich zeit für Ihr anliegen und wünsche. Wir berät Sie in allen Stilfragen, rundum Homeware, Wohnaccessoires und hochwertigen Tischkultur auch wenn Sie ein besonderes Eventplanen. Dafür nimmt ich mir viel Zeit, das Ihre wünschen nicht unerfüllt bleiben. Rufen Sie uns an Fon 0049 172 7252872 Für Geschäftskunden gestalten wir Marken- und Produktstrategien für den nationalen sowie den internationalen Warenmarkt. Wir entwerfen, produzierten und vertreiben Wohlgeformtes Porzellan, Kristall, Silber, mit den passenden Accessoires. Design verstehe wir als ein Handwerk, die nahezu den gesamten Bereich gestalterischen Schaffens abdeckt. Das Design-Atelier von Sven Markus von Hacht bietet Ihnen eine Hand in Hand Service, bis zu fertigen Produkt oder Firmengeschenk aus Porzellan, Kristall und Silber.