AUTHENTIC FURNITURE FOR WORK & LIVING

NOODLES NOODLES & NOODLES CORP. stattet seit mehr als zwei Jahrzehnten private und gewerbliche Räumlichkeiten mit handgefertigten Möbeln aus eigener Produktion aus.

Die Produklinie Authentic Furniture umfasst Kleiderständer, Sideboards, Schränke, Regale, Tische, Bänke, Hocker, Sofas, Betten - und Küchenmöbel. Das Design ist inspiriert von klassischen, funtionalem, industriellen Look, wie er zu Beginn des 20. Jahrhunderts typisch war.

Bedingt durch die klare Form, in Kombination mit den charakterstarken Materialien Stahl und Holz, haben die Möbel einen markanten Stil. Als stimmungsvoller Akzent in Kombination mit diversen Möbel - oder konsequent als Gesamtlook: Noodles Authentic Furniture funktionieren in vielen zeitgemässen Einrichtungssituationen.

Alle Produkte sind erhältlich im authentischen dunklen Naturstahl-Look oder mit hochwertiger Einbrennlackierung in reinweiss. Das Holz, gebürstet und geölt, stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Produktinformationen wie Abbildungen, Preise, Maße, Materialbeschreibung, etc. finden sich auf der Noodles-Webseite. Im Webshop können alle Produkte direkt bestellt werden...