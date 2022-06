stengele+cie. ist ein international tätiges Architektur- und Designbüro mit Sitz in Frankfurt am Main.

Wir arbeiten an den Schnittstellen zwischen Architektur, Interior Design und Marke im Raum und lösen gemeinsam mit unseren Kunden Gestaltungs- und Bauaufgaben mit hohem Anspruch an Design und Eigenständigkeit.

stengele+cie. wurde 2002 von Volker Stengele in Frankfurt am Main gegründet.

Volker Stengele studierte Architektur an der Hochschule für Technik Stuttgart und Konzeptionelles Entwerfen an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste - Städelschule - Frankfurt am Main.