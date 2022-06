Die Kunstschmiede Berndt Schweizer, seit 1970 in Peißenberg ansässig betreibt mit der Allroundkünstlerin Irene Magdalena Orecher die WerkstattGalerie Peißenberg. Sonderanfertigung aus Metall sind das tägliche Geschäft. Signierte Unikate finden sich zahlreich in der Galerie. In Zusammenarbeit mit Frau Orecher entstehen Mosaikskulpturen und Bilder. Nähere Informationen finden Sie unter www.kunstschmiede.de