Seit 50 Jahren ist REMO der führende Fliesenanbieter in Deutschland und versteht sich als Trendsetter mit einer revolutionären Inszenierung der Fliese im Wohnambiente. Im neuen Ausstellungszentrum im STILHOF, dem innovativen Bau- und Wohnatelier, direkt vor den Toren von München in Taufkirchen erwarten den Kunden eine faszinierende Angebotsvielfalt an Oberflächenmaterialien für den Wohnbereich. REMO ist führend in München in Auswahl und Ausführung hochwertigster Boden- und Wandbeläge mit modernstem Designanspruch. Natürlich finden Sie bei uns auch alles zu den Themen Feinsteinzeug, Naturstein, restrukturierter Naturstein, Mosaik und Parkett.