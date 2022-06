Als einer der Pioniere auf dem Gebiet der gesunden Beleuchtung setzt sich der Lichtexperte Manfred Ross seit 1987 für gesundheitsfördernde Beleuchtung ein. Seitdem arbeiten er und sein qualifiziertes Team mitTRUE-LIGHT Vollspektrumlicht. Er hat sein Know-How in die Entwicklung vieler eigener Vollspektrumleuchten einfließen lassen und auch die sogenannten DAY&NIGHT-Leuchten konzipiert, die man mit einem Knopfdruck vom aktivierenden Vollspektrumlicht auf das entspannende Warmtonlicht umschalten kann. Seine aktuellste Innovation ist SUN-O-MATIC, ein Lichtsteuerungssystem für lebendiges Licht in Innenräumen.Manfred Ross hält Vorträge vor Berufsverbänden etc. und legt ein besonderes Augenmerk auf interdisziplinäre, partnerschaftliche und ganzheitliche Zusammenarbeit mit weiteren Planern, Architekten und Feng Shui Experten.Manfred Ross ist seit vielen Jahren Mitglied in folgenden Verbänden:UnternehmensGrün, B.A.U.M., LiTG, FM-Connect, etc. und unterstützt mit seiner Arbeit die Initiativen www.schule-stressfrei.com und www.das-macht-schule.net.