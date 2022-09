Horst Lettenmayer, ehemaliger Schauspieler und seit über 40 Jahren Darsteller der „Augen“ im Vorspann der ARD Krimi-Serie „Tatort”,verwirklichte 1979 seinen großen Traum: Die Gründung der Leuchtenmanufaktur betec Licht AG.

Hochwertige, in Deutschland handgefertigte Leuchten für Gemäldegalerien, Museen und Privat im minimalistischem Design unter Berücksichtigung von Kundenwünschen sind Unternehmensschwerpunkt. Die bekannte Bilderleuchte „Clarus“ wurde für „das Haus der Gemälde“ in München entwickelt. Die Bilderleuchte ist bis heute eines der erfolgreichsten Produkte von betec. Die Neuauflage der Bilderleuchte ist die „Angulus“, die mit dem Good Design Award 2016 in New York ausgezeichnet wurde. Auch die Büroleuchten von betec sind sehr beliebt. Die „Acus Office“ LED Schreibtischlampe erhielt 2014 den internationalen IF Design Award für minimierte Technologie, Ästhetik in Bewegung und Verarbeitung.

Gemeinsam mit seiner Tochter Julia führt Horst Lettenmayer das Unternehmen, mit Sitz in der Nähe von München in die Zukunft. Die Produktpalette umfasst ein umfangreiches Leuchten Sortiment von Tischleuchten, Poolstrahlern, Bildleuchten sowie Leuchten für alle Wohnräume.Weitere Informationen auf www.betec.de und www.archiproducts.com.