Fertigung von Leuchten nach Maß von Objektleuchten BerlinDeckenleuchten, Einbauleuchten, Wandleuchten, Designleuchten, LED-Leuchten,Wir laden Sie ein, die Produktvielfalt von Leuchten und Beleuchtungskörpern sowie Gestaltungselementen, die exklusiv für Auftraggeber aus der Lichtplanung und Lichtarchitektur in Sonderfertigung oder als Kleinserie hergestellt werden, zu entdecken.

Auch der Umbau und die Restaurierung Ihrer Leuchten, Lampen und allem, was mit Beleuchtung in besonderem Design im weitesten Sinne in Verbindung steht, wird fachgerecht ausgeführt. Sehen Sie, wie Licht zu einem besonderen, einzigartigen Erlebnis wird.