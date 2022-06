Wenn Sie in unseren Showroom in München-Waldtrudering kommen, werden Sie unsere Stärken persönlich erleben. Ihre Wünsche zu erkennen, Ihren Visionen Gestalt zu geben und Ihnen so ein fühlbares mehr an Lebensqualität zu ermöglichen – das ist für uns Inneneinrichtung.

Außergewöhnliche Ideen, erprobtes Wissen und tiefe Leidenschaft für

die perfekte Lösung, dass können Sie von unserem Familienbetrieb

erwarten und mit Freude genießen. Ob es um kleine oder ganz große

Lösungen geht, um „einfache“ oder komplexe Projekte, wir widmen uns

jeder Herausforderung mit vollem Engagement und Leidenschaft.

Wir holen Sie dort ab, wo Sie stehen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle, auch überraschende und ausgefallene Konzepte

ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen. Dabei begleiten wir Sie mit

dem Blick für das Ganze wie fürs Detail und denken stets auch über den

Tag hinaus, so entstehen in enger Zusammenarbeit mit sämtlichen Gewerken wahre Wohn(t)räume.

So können Sie sicher sein, dass Ihr Einrichtungsvorhaben punktgenau gelingt und Sie lange Freude daran haben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Showroom.

Ihre Familie Egger & Team