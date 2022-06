Welter Manufaktur für Wandunikate entwickelt hochwertige Wandgestaltungen und stellt diese in Form von handgemachten Tapeten oder Paneelen her. Blattgoldtapeten oder Tapeten mit Glasperlen sind zwei der Highlights. Alleinstellungsmerkmal ist die individuelle Herstellung von Wandoberflächen, Tapeten oder Wandpaneelen nach Kundenwunsch. Besonders für Ladenbau, Gastronomie oder Hotellerie liefert Welter auch in Kleinserien die perfekten Produkte.