Die M24 GmbH bietet einem wachsenden Kundenkreis aus dem B2B-Bereich ein breites Portfolio an modernen und qualitativ hochwertigen Möbeln für den Innen- und Außenbereich an. Der Schwerpunkt des Angebots liegt auf Möbeln für Gastronomie und Hotellerie, Konferenz-, Bankett- und Großraumbestuhlung sowie Outdoor- und Loungemöbeln. Diese stehen den Kunden in einer großen Bandbreite an Farben, Formen, Materialien und Stilrichtungen zur Verfügung. Getreu unserem Claim „Möbel für Ihren Erfolg“ setzen wir neben Qualität und gutem Service auf ein hohes Maß an Individualität. Zahlreiche Modelle können miteinander kombiniert und farblich aufeinander abgestimmt werden. Hierfür stehen über zehn Beiztöne und mehr als 60 verschiedene Bezugsstoffe und –farben zur Auswahl. Sowohl harmonische Konzepte in natürlichen Farben und Materialien als auch eine Einrichtungsgestaltung im bunten Stilmix lassen sich so problemlos realisieren.