Luxuriöse Handstickerei aus Seide auf einem Seiden-Baumwoll-Gewebe. Aus dieser kreieren wir Plaids, Kissen, Bettüberwürfe und Wandbehänge in verschiedenen Motiven, Größen und Farben. Dabei verwenden wir nur hochwertige Rückstoffe wie Cashmere, handgewebte Seide, Leinen, Ziegenvelours oder Alpacafell. Individuelle Größen und Farbgebungen sind möglich. Unsere Produkte werden alle in Deutschland und in limitierter Auflage hergestellt. Wir arbeiten ausschließlich mit kleinen, hoch qualifizierten Manufakturen zusammen. Jedes entstandene Produkt ist ein Einzelstück.