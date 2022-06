sehnlicht ist eine junge, aufstrebende LEUCHTEN-Manufaktur aus Freiburg im Breisgau, die sich in den Bereich der DEKORATIVEN BELEUCHTUNG – besonderer Art – eingliedert.

Wand-, Decken-, Tischleuchten und RAUMTEILER, überwiegend aus Kunststoff und Acrylglas, Aluminium sowie Naturmaterialien gefertigt, definieren unsere kreativen Lichtprodukte. Die Designs, der in unserer kleinen Werkstatt hergestellten Leuchten, suchen nach Vereinfachung und Qualität. Ihr zeitgemäßer und sensibler Charakter wurde durch die Nutzung innovativer Technologien möglich. Maßgebend war hierbei der Einsatz von Led´s. Neuentwicklungen wie unsere diesjährige Messeneuheit ‘cirros’ als RAUMTEILER erschließen Architekten und Designern immer wieder fantastische und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Daher sind die Optimierung unseres Sortimentes und die Formung NEUER TRENDS unser stetiger Ansporn. Qualität, in Produkt als auch Service, ist eines unserer wichtigsten Ziele. Jedes Detail wurde sorgsam durchdacht, um die Besonderheit der Kollektion von sehnlicht zu erreichen. Neben den einzigartigen Leuchten werden auch individuelle Lichtlösungen und Sonderanfertigungen für aufwendige Projekte ermöglicht. Anfragen für spezielle Projekte im Bereich HOTEL, Restaurant, Dekoration, etc. werden jederzeit gerne beantwortet.