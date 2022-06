Im Jahr 2004 wurde die Firma MaTz Metallbau GmbH & Co. KG mit Sitz in Tschernitz gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und Vertrieb von Edelmetall und Aluminium­produkten im Konsumgüterbereich. Unsere Geschäfts- und Aus­stellungsräume befinden sich in Tschernitz, Hüttenweg 7a.Aus den Werkstoffen Edelstahl und Aluminium stellen wir die verschiedensten Erzeugnisse her, wie z. B. Geländer, Treppen, Vordächer und Einrichtungsgegenstände (Lampen, Regale, Kamine, Tische, etc.)Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte an, die zuverlässig sind und einen langen Bestand haben. In ökologischer Hinsicht bringen Edelstahl und Aluminium viele Vorteile, wie z. B. lange Nutzungsdauer, Witterungsbeständigkeit sowie problemlose Wiederverwertung. Beide Werkstoffe sind sehr robust und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen.Selbst die ausgefallensten Architekten- und individuellsten Kundenwünsche realisieren wir, wobei eine gute fachkundige Beratung vor Ort, beste Qualität und meisterliche Verarbeitung für uns selbstverständlich sind.Erfahrungen auf dem Gebiet des Metallbaus haben wir bereits durch unsere Schwesterfirma, der Firma Schlosserei und Metallbau Tzschernick GmbH & Co. KG gesammelt. Diese wurde 1976 gegründet. Neben der Ausführung sämtlicher Schlosser-, Metall- und Stahlbauarbeiten zählt auch die Montage von Industrie-, Garagen- und Brandschutztoren zum Aufgabengebiet.