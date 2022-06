BERATUNG

Als qualifizierte Fachleute stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Bauen zur Verfügung.

Durch unserere Erfahrung sowie Spezialwissen in verschiedensten Themenfeldern können wir auch die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden abdecken. In Kooperation mit unseren Netzwerkpartnern sind wir in der Lage, Fragestellungen interdisziplinär zu beantworten. Neben Kunden im privaten Wohnungsbau betreuen wir ebenfalls Personen im öffentlichen sowie gewerblichen Bereich.





PLANUNG

Wir decken Gebäude-, Landschafts- und Innenraumplanungen im gesamten Bereich Hochbau nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ab.

Von der Skizze zum Entwurf, vom Bauantrag über den Ausführungsplan bis hin zum Detail - wir bieten alle Planungsleistungen in gestalterischer, technischer und funktionaler Hinsicht an. Hierzu erstellen wir die Kostenplanung von der ersten Kostenschätzung bis zur abschließenden Kostenfeststellung eines Projekts.

Neben dem „klassischen“ Wohnungsbau planen wir zunehmend auch die Spezialgebiete Innenraumplanung im Gesundheitswesen sowie den Fachbereich Bäder- und Freizeitbau. In Zeiten von Wohnraumverknappung und fehlender freier Grundstücke gewinnt das Gebiet der Umbau- und Sanierungsmassnahmen von bestehenden Immobilien zunehmend an Bedeutung. Auch hierzu beraten wir sie qualifiziert.





BAULEITUNG

Die Ausschreibungen von Bauleistungen sowie das Auswerten der Ergebnisse sind wichtige Schritte hin zum Bauvertrag des Handwerkers mit den Bauherren.

Mittels EDV gestützter Programme können wir unseren Kunden hier durchgängige Leistungen anbieten, die uns beim Kosten- und Terminmanagement unterstützen. Durch die Überwachung der Bauleistungen während der Ausführung können Fehler minimiert, Schäden verhindert und die Qualität gesichert werden. Die Prüfung und Freigabe erbrachter Bauleistungen durch Fachplaner stellt darüber hinaus eine optimale Kostenkontrolle sicher. Durch die systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischer Darstellungen und rechnerischer Ergebnisse, erhalten die Bauherren wertvolle Informationen über das Projekt, die auch lange nach seinem Abschluss noch wichtige Kenntnisse liefern.