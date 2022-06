Am 30.09.2009 in Erkrath (nahe Düsseldorf) gegründet, kann das

Unternehmen heute auf eine beachtliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Das Unternehmen steht für Qualität, Erfahrung und Vertrauen. Und für kontinuierliches Wachstum. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Produkten für die exklusive Raumgestaltung.

Mit Tausenden zufriedenen Kunden in mehr als 50 Ländern gehört e-Delux zu den bedeutenden Händlern von Waren für die exklusive Raumdekoration in Deutschland. In unserem Online-Shop www.profhome.com vertreiben wir über 2500 Produkte.

Neben unseren eigenen Produkten wie Profhome® Renoviervlies und Premiummarke WallFace® führen wir in unserem Online-Shop noch weitere hochwertige Marken namhafter Hersteller:

Tapeten der Firma EDEM (exklusiv) Stuckleisten und Wanddekorationen der Firma ORAC DECOR

e-Delux orientiert sich mit innovativen Produktideen und zeitgemäßen Einrichtungslösungen an den Ansprüchen des Marktes und dabei zu allererst an Kundenbedürfnissen. Nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften gegenüber Kunden und Mitarbeitern ist genauso wichtig wie Rentabilität.

Leichte Verarbeitbarkeit für unsere Endverbraucher ist oberstes Gebot, ebenso wie Qualität und Langlebigkeit. Qualität im Kundenservice und unsere innovativen Produkte sind die Grundlage für das Vertrauen und die Sicherheit, die das Unternehmen mit seinen Produkten vermittelt.