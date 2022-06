Wössner – die Essplatz-Marke

Geprüfte Qualität. Garantierte Sicherheit. GESUNDES WOHNEN. 08/15-Lösungen oder Billig-Möbel sucht man bei Wössner vergebens, denn der Anspruch, den man hier an die Qualität der eigenen Produkte stellt, ist hoch. Auf einer Produktionsfläche von rund 37.000 Quadratmetern leistet man in Sulz mit rund 200 Mitarbeitern tagtäglich Schwarzwälder Wertarbeit in SACHENMöbelbau – Made in Germany. Holzhandwerk hat hier Tradition, entsprechend arbeiten bei Wössner gut ausgebildete Holzhandwerker, die sich mit ihrem Beruf identifizieren.