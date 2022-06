Diesen besonderen Spirit wollen wir auch in Zukunft erhalten. Auf Basis von professionell entwickelten und gestalteten Komponenten, fertigt die PHILIP Möbelmanufaktur individuelle Möbel auf höchstem Niveau, in höchster Qualität und mit bester Ausstattung. Die PHILIP Möbelmanufaktur steht weiterhin für zeitgemäßes Design, das Funktionalität und Ästhetik vereint. Verbunden mit dem Wissen um handwerkliche Perfektion und um beste Material- und Verarbeitungsqualität, verfolgen wir den Anspruch auf Authentizität und Originalität. Als Möbelmanufaktur setzen wir da an, wo die Serienhersteller hinsichtlich Qualität und Individualität aufhören.

Mit viel Nähe zum Kunden und zu den nationalen und internationalen Handelspartnern, einem besonderen Engagement der Mitarbeiter, einzigartigen Produkten und einer klaren Fokussierung auf den Chef- und Konferenzmöbelmarkt positionieren wir uns als Premiummarke in diesem Segment.

Einzigartige Lösungen haben uns die Meinungsführerschaft auch bei der Integration von Medientechnik in Konferenz- und Besprechungstischen gesichert. Neben der technischen Innovation steht dabei auch die Gestaltung im Fokus. Die Technik wird als integrativer Bestandteil, Möbel und Technik als Einheit, wahrgenommen. Technikklappen und -boxen mit Schnittstellen für LAN, Audio, VGA sowie für einen 230 Volt Anschluss, Beamer- und Bildschirmeinbauten und ein digitales Kabelmanagement („CSN“) sind nur ein Teil der Möglichkeiten. Alles aus einer Hand sichert Qualität auf höchstem Niveau.

Die PHILIP Möbelmanufaktur steht für die Werte Qualität, Kultur und Innovation. Werte, die von jedem einzelnen Mitarbeiter gelebt und umgesetzt werden. Das ist Anspruch und Verantwortung zugleich.

Seit September 2013 gehört PHILIP zur fröscher Unternehmensgruppe.