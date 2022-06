VON DER KLEINEN SCHREINEREI ZUM INTERNATIONALEN MARKENHERSTELLER: MOLL – DAS ORIGINAL

moll wurde von der Familie Moll 1925 als Schreinerei in Gruibingen auf der Schwäbischen Alb (Baden-Württemberg, Deutschland) gegründet. Wir sind ein international führender Hersteller von mitwachsenden Kinderschreibtischen, Kinderstühlen sowie Organisationsmöbeln. In moll-typisch hoher Qualität, allen Ansprüchen an Ergonomie, Langlebigkeit und Veränderbarkeit gerecht werdend, entwickeln und produzieren wir in Gruibingen. Unsere Produkte vermarkten wir erfolgreich in weltweit über 30 Länder. GESUNDES LERNEN UND ARBEITEN WIRD MIT MOLL ZUM KINDERSPIEL 1974 erfanden wir den weltweit ersten höhenverstellbaren Kinder- und Jugendschreibtisch mit schrägstellbarer Arbeitsplatte. Mit der Einführung des Systems basic in den 90er Jahren bieten wir als erster Hersteller von Kindermöbeln systemisch mitwachsende komplette Arbeitsplätze für Kinder und Jugendliche an. Während Kinder heranwachsen, ändern sich Anforderungen und Platzbedarf. Deshalb baut moll Schreibtische mit System. Nur was mitwächst macht auch morgen noch Sinn. Und das macht sich bezahlt. Wir bieten mit den Schreibtischen, Stühlen und Leuchten komplette Arbeitsplätze für Kinder und Jugendliche an, die von der Grundschule bis zum Schulabschluss mitwachsen. Diese Systeme zeichnen sich durch eine Vielzahl individuell kombinierbarer Erweiterungen aus. Auch zukünftige Ansprüche an Arbeitsfläche und Funktion werden damit erfüllt. So bieten diese z.B. Ausbaumöglichkeiten für Computer und Bildschirme. UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN Die Verbindung von Innovation und Qualität macht uns bis heute einzigartig und vielseitiger als viele andere mitwachsende Kinderschreibtische. Qualität steckt bei uns im großen Ganzen und in allen Details. Durch das ansprechende Design und die hochwertige Fertigung in Deutschland sind unsere Produkte besonders langlebig. Wir leisten federführende Entwicklungsarbeit bei höhenverstellbaren und ergonomischen Schreibtischen und halten unsere Programme durch innovatives Design und ausgeklügelte Funktionen auf dem aktuellsten Stand von Forschung und Technik. Ein Beleg dafür sind zahlreiche Auszeichnungen wie z.B. der mit dem international renommierten red dot design award 2012 ausgezeichnete Schreibtisch Champion. Neben den Kindermöbeln entwickeln und produzieren wir „Rotafile“-Organisationsmöbel für den Büro- und Archivbereich. Vor mehr als 50 Jahren erfunden und heute nicht mehr wegzudenken: Die Ordner-Drehsäule. Ein „Raumsparwunder“, das auf kleinster Fläche eine Vielzahl an Ordnern verstauen kann. Platzsparend, flexibel und extrem belastbar.