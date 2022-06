Casa:1 bietet handgefertigte Zementfliesen aus Spanien, die nach einem traditionellen Verfahren einzeln hergestellt werden. Die vielfältigen Muster und Farben von Casa:1 Zementfliesen ermöglichen eine individuelle Gestaltung von Boden- und Wandbelägen nach eigenem Geschmack. Kunden können sich ihre Wunschfliesen aus mehr als 100 Dekoren und 36 Standardfarben zusammenstellen. Erst nach der Auswahl des Designs in der gewünschten Farbkombination erfolgt die Herstellung in der Manufaktur in Andalusien. Eigene Musterdesigns sind möglich, ebenso die Reproduktion alter Zementfliesen. Alle Materialien stammen aus dem Naturpark Andalusien. Darüber hinaus bietet Casa:1 gebrannte Fliesen für eine exklusive Wandgestaltung (Metrofliesen, Craquelé-Fliesen etc.) aus spanischer Herstellung.

Casa:1 Zementfliesen werden ausschließlich in und nur mit Materialien aus Spanien in Handarbeit hergestellt. Unser Hersteller darf mit dem Markenzeichen „Parque Natural de Andalucía“ werben, das ihn zur ressourcenschonenden Herstellung und zur Einhaltung wichtiger Umweltschutzmaßnahmen verpflichtet.