Jumping Star® präsentiert sich mit neuer Firmenphilosophie und neuem Standort im Schloss Aufhausen. Jumping Star® steht für erstklassige Trampoline und einem breiten Sortiment an handelsüblichen Ersatzteilen sowie Zubehör.Bereits über 20.000 Trampoline wurden über den eigenen Web­Shop verkauft.

Durch das jahrzehntelanges Branchen-Know-How in den Gebieten Sport, Gesundheit, Unterhaltung sowie Veranstaltung und dem geschickten Verknüpfen von langjährigen Geschäftsbeziehungen mit auserwählten Kooperatiospartnern bietet Jumping Star® seit 2013 seinen Kunden ein qualitativ hochwertiges Produktsortiment aus den Bereichen Sport und Event an.

Das Hauptgeschäftsfeld von Jumping Star®, dass sich auf die Entwicklung und Distribution von hochwertigen Trampolinen konzentriert, erfolgt auf physiotherapeutischer Basis. Ergänzend bietet Jumping Star® seinen Kunden zusätzlich durch das neue Kooperationsmodell ab sofort eine hohe Flexibilität kombiniert mit geballter Erfahrung seiner Partner in der Gestaltung selbst individuellster Veranstaltungsanforderungen.

Grundlage für diese neue Firmenphilosopie wird das neue Standbein von Jumping Star® sein, dass sich schwerpunktmäßig auf die Vermietung und den Vertrieb von sehr hochwerigen und vor allem innovativen EventZelten bezieht. Jumping Star® bietet diese EventZelte exklusiv für einen seiner langjährigen Geschäftspartner in Süddeutschland und in weiten Teilen angrenzender Gebiete Österreichs an.

Diese sehr futuristischen und hoch innovativen EventZelt-Strukturen bietet Jumping Star® auch kombiniert als Gesamtkonzept mit Catering, Veranstaltungstechnik und Event-Mobiliar an. Der Kunde hat zugleich auch die Möglichkeit seinen Event mit individuellen Wünschen, wie beispielsweise die Buchung von entsprechenden Künstlern, Trampolinen und anderen Möglichkeiten der Kinderbertreuung oder aber auch durch ein auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmtes breites Angebot an Dekorationsmöglichkeiten stilvoll abzurunden

Egal ob Privat- oder Firmenevent !? - Jumping Star® ist für Sie bei der Planung, Organisation und Realisierung Ihrer Events immer der richtige Ansprechpartner.

Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen.

Ihr Jumping Star Team