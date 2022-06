New Classic Möbel - Cool, Cozy & Elegant:

CottageHomeArt – Est. 2012 | Maßmöbelhaus & 3D Innenarchitektur

Mit einer in Qualität und Vielfalt einmaligen Auswahl an individuell konfigurierbaren Designs für jedwede Möbelkategorie egal ob im Kolonial-, Classic-, Country-, Industrial- oder modernen Townhouse Stil und der Möglichkeit, komplett individuell geplante Maßmöbel (Kleiderschrank, Bibliothek, Täfelung etc.) nach eigenen Wünschen zu fertigen, ist CottageHomeArt weit mehr als ein konventionelles Möbelhaus. Individuelle Maßschreinerei trifft Hightech 3D Planungs- und Visualisierungskompetenz. Mit über 250.000 vor konfektionierten Artikeln aus Kollektionen von mehr als 80 europäischen Premium-Manufakturen (Schreinereien & Polstereien) beinhaltet das Angebot ein beinahe unerschöpfliches Portfolio an Lösungen mit vielfältigen Individualisierungsoptionen in fast jeder Möbelkategorie. Je nach Material, Verarbeitung, Oberfläche und Individualisierbarkeit werden die Kollektionen in drei Preis-Qualitäts-Stufen angeboten, so dass Optionen für jedes Budget bestehen. Mit der herausragenden Visualisierungs- und Beratungskompetenz von CHA gelingt auch Unentschlossenen die Auswahl ihrer Wunschmöbel nahezu mühelos.

Interior Design 3D - Beratung | Planung | Realisierungsbegleitung:

Falls man mehr als nur ein neues Einzelstück benötigt, steht CottageHomeArt jedem Kunden als Interior Designer/Innenarchitekt im Rahmen einer umfassenden Planungsbegleitung zur Seite. Hier werden komplette Einrichtungs-, Umbau- und Maßmöbelkonzepte entwickelt, die Look und Stil inklusive Böden, Wänden, Decken, Licht sowie die Farbgestaltung der Räume mit einbezieht. Mittels fotorealistischer 3D-Visualisierungen kann eine beliebige Menge von Möglichkeiten durchgespielt werden, um die optimale und subjektiv schönste Lösung zu finden.

Showroom:

Nach vier Jahren am Deutschherrnufer ist CottageHomeArt - nach 9 Monaten Umbau - Ende 2016 in einen rund 600 qm großen Showroom mit 18 Suiten im Frankfurter Cassellapark umgezogen. Auch wenn einige der Räume noch auf vollständige Möblierung bzw. Ausdekoration warten, ist dem Inhaber und seinem Team längst ein Ort einzigartiger Inspiration für Umbau-, Einrichtungs- und Stilideen gelungen. Kundenindividuell und maßgeschneidert einrichten, mit 250 tausend Referenz-Artikeln von Polsterei- und Schreinermanufakturen aus Westeuropa in 3 Preis-Qualitätsklassen, mit außergewöhnlich umfassender Beratung und genialer 3D-Planungsvisualisierung sowie CAD-basierter Maßmöbelkonfiguration - Contemporary Interior Concepts von CottageHomeArt!

Vollsortiment (Möbel & Accessoires): Sofas | Sessel | Stühle | Tische & Konsolen | Vitrinen | Kommoden | Bibliotheken | Bücherregale | Kleiderschränke & Ankleiden | Wand- und Deckentäfelungen | Betten | Teppiche | Stoffe | Lampen | Bilder | Spiegel | Special Accessories wie Fernrohre | Globen | Segelboote u.v.m.

Randsortiment (Partner): Türen | Fenster | Parkett- & Tafelböden | Fliesen & Naturstein | Stuck | Tapeten | Heizungsverkleidungen | Küche | Bad etc.