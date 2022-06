Das Architekturbüro Halboth besteht seit nun mehr 22 Jahren. In dieser Zeit wurden zahlreiche Bauprojekte vom Wintergarten bis zum Hotel geplant und realisiert. Die Grundlage für eine gelungene Architektur sind die vielen gemeinsamen Gespräche im Vorfeld der eigentlichen Planung, um gemeinsam im "Teamwork" - Bauherr und Architekt - u.a. den tatsächlich benötigten Flächenbedarf, die Zuordnungen der Räume zueinander, die Materialien und die gewünschte Gestaltung zu planen.

Die Genauigkeit der zu diesem Zeitpunkt ermittelten Baukosten wird immer wichtiger. Wir können hierbei auf modernste Software und eine umfangreiche aktuelle Baupreisdatenbank zurückgreifen, die es uns ermöglicht, schon zu einem frühen Planungsstand gesicherte Kosten zu ermitteln.

Wir planen nach Ihrem Budget und rechnen Ihnen nichts schön !

Für den optimal gesteuerten Bauablauf ist unser 2013 in Passiv-bzw. Nullenergiebauweise erstelltes Bürogebäude mit modernster Technik ausgestattet. Neben den Geräte- komponenten (Plotter, PC, Messtechnik etc.) unterstützt uns professionelle Software bei den Zeichen und Routinearbeiten (Ausschreibung, Bauabrechnung, Bauzeitenpläne etc.).