Das 1992 als Hild und Kaltwasser gegründete Büro Hild und K wird seit 1999 von Andreas Hild gemeinsam mit Dionys Ottl geführt. Seit 2011 verstärkt Matthias Haber als dritter Partner das Führungsteam. Zum professionellen Erfolg von Hild und K trägt ein hoch engagiertes Team vielseitig qualifizierter Mitarbeiter bei.

Architektur kommt bei uns nicht von der Stange. Unsere Konzepte entstehen im intensiven und vorbehaltlosen Dialog mit dem Bauherrn. In der Auseinandersetzung mit der jeweiligen Aufgabe entwickeln wir eigenwillige Lösungen, welche die jeweilige architektonische Fragestellung sensibel und intelligent beantworten. Wer hohe Ansprüche stellt an die konstruktive Qualität eines Bauwerks, das den Mainstream zeitgenössischer Architektur hinter sich lässt, ist bei uns richtig: Geistvoll nimmt unsere Arbeit Stellung zum architektonischen Diskurs und seinen gesellschaftlichen Voraussetzungen. Unsere Erfahrung mit vielfältigen und komplexen Strukturen und Bauaufgaben ermöglicht uns gemeinsam mit dem Bauherrn ungewöhnliche Wege zu gehen. So entstehen Gebäude von ganz eigenem Charakter, Spiegel der Kreativität, der Offenheit und der architektonischen Ernsthaftigkeit, die unser Büro auszeichnen.