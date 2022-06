Am Standort Uttenweiler werden seit über 20 Jahren große Sonnenschirme für gehobene und besondere Ansprüche produziert. Individuell für Sie gefertigt: In rechteckiger, quadratischer oder runder Ausführung, von 9m² bis über 78m² in 47 beliebten Trendfarben. In unserer Produktion finden ausschließlich hochwertigste Materialien Verwendung. Damit gewährleisten wir als Hersteller unseren Kunden einen Qualitätsstandard auf höchstem Niveau. Als Lieferant unzähliger Marktführer der Groß- und Außengastronomie wissen wir, worauf es ankommt und sind somit auch erste Wahl für private, öffentliche und gewerbliche Einrichtungen. Äußerst flexibel in punkto Sonderlösungen warten wir mit über 100 Schirmgrößen in fünf verschiedenen Variationen auf. Nehmen Sie uns beim Wort: Wir beschatten einfach jede Terrasse!

Wir bieten als Hersteller ein breites Produktspektrum, das auf den verschiedenen Grundformen wie z.B. Großschirme oder Starkwindschirmen basiert. Diese können wiederum in verschiedenen Formaten (rund, quadratisch oder rechteckig) und unterschiedlichsten Abmessungen konzipiert werden. Daraus ergibt sich ein umfangreiches Sortiment von über 80 Schirmvarianten, die zusätzlich in der Auswahl von Farbe und Zusatzausstattungen – wie Beleuchtung, Seitenwände o.ä. – weiter variiert werden können. Sie sehen, der Bandbreite sind keine Grenzen gesetzt. Kaufen Sie beim Hersteller - wir garantieren eine perfekte Beschattung!