Das Büro NUX existiert seit 2003 und hat seinen Sitz in Warschau. Entwurfsarchitekt und Besitzer ist Dipl.-Ing.Arch. Edward Dylawerski. Wir entwerfen jede Art von Architekturobjekten, spezialisieren uns aber in modernen Innenräumen und Einfamilienhäusern. Wir sind in Berlin bauvorlageberechtigt.