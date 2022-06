Unsere ganze Leidenschaft gilt

gesundem Sitzen. Wenn Sie im qualifizierten Fachhandel fragen, welcher Hersteller Experte für gesundes Sitzen ist, werden Sie den Namen MOIZI hören. Das hat einen guten Grund:

Seit 1994 stellen wir Sitzmöbel her, die Ihre Gesundheit unterstützen. Inspiriert von dem Designer Peter MOIZI als erstem Ideengeber, haben wir uns auf das Thema bewegtes Sitzen konzentriert und darin eine hohe Expertise entwickelt. Seither drehen sich unsere innovativen Entwicklungen darum, Bewegung und Dynamik in das sonst so starre und bewegungsarme Sitzen zu bringen. Unsere Designer sorgen für die Symbiose von erstklassiger Ergonomie und modernem, attraktivem Design. MOIZI Sitzmöbel können Sie in fast allen Bereichen des täglichen Lebens einsetzen. Wir planen, entwerfen und produzieren am Standort Brakel im westfälischen Weserbergland nach höchsten Qualitätsstandards. Wir verarbeiten Buchenformholz aus nachhaltigem Forstanbau aus unserer heimatlichen Umgebung. Auch bei Polsterschaum, Stoffen und Leder achten wir auf beste Umweltverträglichkeit. Unsere Philosophie ist es, Sitzmöbel so auszustatten, dass sie bewegtes Sitzen auf gesunde und angenehme Weise ermöglichen - dafür setzen wir unsere ganze Erfahrung und unser ganzes Können ein. MOIZI Sitzmöbel sind durch eine Vielzahl von leichten Körperbewegungen steuerbar und unterstützen so durch ihre Flexibilität die natürlichen Sitzbewegungen. Das Ergebnis: Ein unglaublich entspanntes Sitz- und Wohlgefühl. Sie werden nicht mehr anders sitzen wollen. Bleiben Sie bewegt gesund! Dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht.