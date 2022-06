Unser Unternehmen, die Firma Wilhelm Kesper, produziert seit langem Badmöbel.

Zum breiten Spektrum unseres Sortimentes von klassischen bis modernen Badmöbeln gehören Hänge-, Unter-, Kombi-, Hochschränke sowie Waschplätze und Spiegelschränke. Diese Möbel werden sowohl als Einzelstücke als auch in Systemen angeboten. Hauptaugenmerk liegt zum Einen auf der Formgebung und dem Design, zum Anderen auf einer hohen Qulität bei sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser Stammsitz mit Produktionsstätte ist im nordwestlichen Hessen, in Willingen, angesiedelt. Von hier werden unsere Badmöbel an Kunden wie z.B. Baumärkte, Möbelhäuser, Versandhäuser sowie in das europäische Ausland geliefert. Johannes Kesper begann 1862 mit einem Holzwarenhandel, den sein Enkel Wilhelm Kesper in den 1950er Jahren zu einem Fertigungsbetrieb für Holzwaren, Küchen- und Badmöbel umbaute. Seit den 1970er Jahren konzentrieren wir uns zunehmend auf Badmöbel. Bis heute befindet sich das Unternehmen im Besitz der Familie Kesper, die auch für die Geschäftsführung verantwortlich ist.