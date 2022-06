Neudoerfler Office Systems GmbH

DAS UNTERNEHMEN Mehr zu...

Leitbild und Umweltpolitik

Fakten und Zahlen

Management

„Erfolg lässt sich einrichten“ – seit 1946 im burgenländischen Neudörfl

Neudoerfler Office Systems ist die neue Nummer 1 am heimischen Büromöbelmarkt und somit auch wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsmotor in der Region. Mit einem Marktanteil von 16 % (2013) hat sich das Unternehmen als der führende Anbieter von Komplettlösungen positioniert. Die gewachsene Traditionsmarke genießt nicht nur einen Bekanntheitsgrad von mehr als 90 % in Österreich, sondern wird auch in der Branche als das Unternehmen mit den höchsten Zuwächsen in den Bereichen Designanmutung und Kompetenz eingestuft. (Studie: KFP 2014). Das Unternehmen wurde beim Bewerb "Austria´s Leading Companies 2013" mit dem ersten Platz in der Publikumswertung für das beliebteste Unternehmen im Burgenland und dem zweiten Platz für die wirtschaftlich beste Leistung belohnt. Seit der Gründung 1946 produziert Neudoerfler Office Systems ausschließlich am mehrfach erweiterten Unternehmenssitz im namensgebenden burgenländischen Neudörfl/ Leitha. Auf 32.000 Quadratmetern betreibt das Unternehmen dort einen nach modernsten Kriterien eingerichteten Produktionsbetrieb mit angeschlossenem „Living Office“ Schau- und Verkaufsraum für die Region Niederösterreich und Burgenland. In Österreich garantieren insgesamt mehr als 250 Mitarbeiter in den Schauräumen und der hauseigenen Produktion, in Entwicklung, Administration, Logistik und Vertrieb höchste Qualitätsstandards. Im Jahr 2014 wurde Neudoerfler sowohl nach ISO 9001 als auch ISO 14001 zertifiziert. Mit den Tochterunternehmen in Slowakei und Ungarn, einer Vertriebsniederlassung in Deutschland und Vertriebsaktivitäten in Tschechien, der Schweiz und Slowenienbeträgt der Exportanteil mehr als 6 % (2013). Im März 2014 hat Neudoerfler das Produktsortiment und die Marke des renommierten deutsche Büromöbelherstellers planmöbel übernommen und hat somit die Aktivitäten in Deutschland auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet. Mehr zu planmöbel finden Sie unter www.planmoebel.de